Ученые выяснили, как снизить плохой холестерин без таблеток
Куркума помогает бороться с опасным холестерином, который зачастую вызывает атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания. К такому выводу пришли корейские ученые.
«В ходе эксперимента крысам вводили в рацион куркумин на протяжении 4 недель. По итогам выяснилось, что у грызунов на 56 % понизилось содержание в крови липопротеинов высокой плотности и триглицеридов, что привело к уменьшению уровня холестерина на 34 %. Исследования проводились и на людях», – сообщается в издании публикует National Library of Medicinе.
Отмечается, что у людей употребление куркумина также привело к значительному изменению уровня холестерина. Так, общий холестерин снизился у участников эксперимента на 21 %, «плохой» уменьшился на 43 %, а «хороший» вырос в 1,5 раза. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач Соломатина объяснила, какой напиток защитит сердце от старения.