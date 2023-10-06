Ученые выяснили, как снизить плохой холестерин без таблеток

«В ходе эксперимента крысам вводили в рацион куркумин на протяжении 4 недель. По итогам выяснилось, что у грызунов на 56 % понизилось содержание в крови липопротеинов высокой плотности и триглицеридов, что привело к уменьшению уровня холестерина на 34 %. Исследования проводились и на людях», – сообщается в издании публикует National Library of Medicinе.