Назван способ похудеть с помощью обычных прогулок

Регулярная энергичная ходьба помогает поддержать здоровье сердца и снижает риск развития сахарного диабета второго типа, рассказала врач, заведующая кафедрой функциональной медицины в Центрах лечения рака Стейси Стивенсон. В интервью изданию Eat This, Not That! она назвала обычные прогулки отличным способом похудеть и профилактики некоторых болезней.