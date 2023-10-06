Эксперт объяснила, кому опасно есть зеленый горошек

Диетолог Наталия Гридина рассказала, при каких заболеваниях нужно есть зеленый горошек. Она также объяснила, кому категорически нельзя употреблять это бобовое.

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«Зеленый горошек будет полезен при гиповитаминозе, анемии, пониженной свертываемости крови и болезнях сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонии и атеросклерозе, благодаря своей способности снижать артериальное давление», – отметила специалист.

Наталия Гридина добавила, что обратить внимание на этот продукт стоит при отечности, болезнях печени и белковой недостаточности в организме. Однако зеленый горошек имеет и отрицательные свойства.