Эксперт объяснила, кому опасно есть зеленый горошек
Диетолог Наталия Гридина рассказала, при каких заболеваниях нужно есть зеленый горошек. Она также объяснила, кому категорически нельзя употреблять это бобовое.
«Зеленый горошек будет полезен при гиповитаминозе, анемии, пониженной свертываемости крови и болезнях сердечно-сосудистой системы, в том числе гипертонии и атеросклерозе, благодаря своей способности снижать артериальное давление», – отметила специалист.
Наталия Гридина добавила, что обратить внимание на этот продукт стоит при отечности, болезнях печени и белковой недостаточности в организме. Однако зеленый горошек имеет и отрицательные свойства.
Так, его не стоит добавлять в пищу людям с аллергией на любые бобовые. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта продукт вызывает метеоризм и тяжесть. Помимо этого он может спровоцировать синдром раздраженного кишечника, передает Life.ru.