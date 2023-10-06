Выявлена зависимость повседневной активности от занятий спортом

Ученые Копенгагенского университета выявили зависимость повседневной активности от занятий спортом. О результатах исследования FoxNews рассказала один из его авторов Джули Марвел Мансфельдт.

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Исследование показало, что люди, активно занимающиеся спортом, чаще пренебрегают повседневной активностью — например, подъемом по лестнице или выгулом собаки. Как следствие, желающие похудеть теряют меньший вес, чем планировали.