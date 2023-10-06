5 советов, которые мотивируют бегать по утрам
Утренняя пробежка улучшает кровообращение и дарит заряд бодрости. Однако далеко не все готовы вставать засветло, чтобы начать день со спорта.
Эксперты дали пять советов, которые подарят мотивацию бегать по утрам.
- Высыпайтесь. Если спать достаточно (от 7 до 9 часов), то организму будет легче просыпаться. Ваше тело будет физически готово к бегу.
- Включите любимую музыку. Составьте мотивирующий плейлист для бега: он поможет настроиться на нужный лад.
- Пробежка с компаньоном. Бег с партнёром поможет не пропускать тренировки.
- Сделайте бег привычкой. По данным британского исследования, новым процессам в мозге требуется в среднем 66 дней. Именно столько времени нужно бегать, чтобы выработалась привычка.
- Относитесь к бегу непринуждённо. Если вы раньше никогда не бегали по утрам, не следует планировать ежедневные тренировки. Целесообразно начинать с одного утреннего занятия в неделю: как только мышцы и сердечно-сосудистая система привыкнут к нагрузке, можно увеличить их частоту.
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