Почему осенью так хочется спать

Эндокринолог Шокур: осенью сонливость вызывает постоянный полумрак. У многих россиян часто возникает ощущение, что с наступлением осени жизнь как будто начинает увядать вместе с природой. Сразу не до поездок и общения с друзьями, хочется забуриться под плед и продремать так до весны. Почему это желание такое повальное и причём тут осень, рассказала специалистка.

© Секрет Фирмы

Как объяснила tomsk.aif.ru эндокринолог Светлана Шокур, причин для осенней сонливости есть несколько.

Видео дня

Постоянный полумрак

Осенью солнце — редкое явление, в основном преобладает пасмурная погода. А в темноте у организма начинает вырабатываться мелатонин. По вечерам его становится больше, чтобы человечек лучше в итоге выспался. То есть как только начинает темнеть, организм понимает, что скоро на боковую. А мелатонин отвечает за глубокий сон и за хороший отдых ночью.

Режим конкуренции

Для выработки мелатонина используется аминокислота триптофан. Она же требуется для синтеза серотонина, гормона счастья. Но аминокислота может участвовать в создании либо одного, либо другого. А из-за постоянной темноты мелатонин преобладает, именно поэтому осенью на людей внезапно нападает грустинка, а она утомляет.

Врач Шокур предлагает восполнять количество триптофана в организме с помощью грамотно составленного меню. На выработку аминокислоты влияют индейка, сыр и орехи.

Холод

При выработки гормонов, в данном случае мелатонина, используется энергия (читай — тепло) организма. Поэтому температура тела снижается, и люди начинают мерзнуть. А при пониженной температуре сердечко медленнее бьётся, как и в период засыпания. Именно поэтому, кстати, осенью в холода хочется навернуть чего-то сладкого или жирного — чтобы согреться. Ну а сладенькое ещё и настроение поднимает, особенно шоколад.

4 способа полюбить осень

Если не получается изменить положение вещей, то можно изменить своё к ним отношение. Осень отменить не выйдет, так что остаётся лишь второй вариант.