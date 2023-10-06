Врач предупредил о необычных признаках ожирения у стройных людей

Ожирение и сопровождающие его проблемы со здоровьем могут появиться у внешне стройных людей, и наоборот люди с избыточной массой тела часто оказываются абсолютно здоровыми. Об этих необычных признаках ожирения предупредил немецкий эндокринолог Маттиас Блюхер.

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Блюхер указал, что стандартный индекс массы тела не всегда отражают реальное состояние здоровья. По его словам, внешне человек может казаться худым, но фактически страдать ожирением. Такая нездоровая стройность возникает, когда в организме накапливается излишний жир при недостаточной мышечной массе. Но нередко возникает и обратная ситуация, продолжил врач, когда люди остаются здоровыми, несмотря на лишние килограммы.

Некоторые группы населения, несмотря на большое количество жировой ткани, могут быть лучше защищены от сопутствующих заболеваний, и к ним принадлежат европеоидные популяции, - Маттиас Блюхер

Блюхер добавил, что людям с избыточной массой тела стоит задуматься о похудении, даже если они чувствуют себя хорошо. Он объяснил, что лишние жировые накопления в организме в любом случае увеличивают риск возникновения ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и сердечной недостаточности.