Диетолог назвала продукты, способные довести человека до ожирения

Ожирение вызывают не отдельно изолированные продукты, а избыточная калорийность рациона, заявила в беседе с NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. По ее словам, регулярное употребление соусов, майонеза и сладостей может привести к резкому набору лишнего веса.

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Отдельно изолированные продукты и блюда не приводят к ожирению. Его вызывает избыточная калорийность рациона, когда организм получает энергии больше, чем ее расходует, — отметила врач.

Круглова также привела статистику Росстата за 2019 год, согласно которой число регулярно занимающихся спортом людей составляет около 10–20%. По ее словам, это показатель низкой физической активности. Диетолог подчеркнула, что легче всего переесть небольшие по объему продукты, но перенасыщенные калориями, употребление которых повышает риск развития ожирения.

Легче переесть продукты, которые небольшие по объему, но перенасыщены калориями — сладости, соусы, а также майонез. Это продукты с высокой вкусовой привлекательностью, содержащие много соли, специй и жира. Например, колбасные изделия, чипсы, сухарики, фастфуд. Они накачивают человека лишними калориями, из-за чего он набирает лишний вес, повышая риск ожирения, — заявила она.