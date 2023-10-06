Парьтесь правильно: что нужно знать о походе в баню

«Паровое» купание было частью культур по всему миру на протяжении всей истории – будь то традиционная баня древних ацтеков Темаскаль, русская баня, турецкий хамам, горячие японские источники онсен, римская терма и т. д.

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Но знаете ли вы, что, чтобы попотеть изо всех сил, нужно соблюдать определённые правила? А уж если вы хотите получить максимум пользы для здоровья от этого «жаркого» места, то существуют ещё и некоторые ритуалы. Чтобы получить от похода в баню максимум, мы поговорили с пармейстером Fish Point Family Resort Юрием Кульбакой, который рассказал нам обо всех нюансах, правилах и «обрядах».

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Начнём с видов бань: какие они бывают, в чём их отличия, как понять, какая нужна именно тебе?

Почти у каждого культурного этноса, кроме тропических стран, существует своя неповторимая банная традиция. И эта банная традиция образовалась эволюционно в соответствии с культурой отношения к своего телу, условий климата и от желания сохранения здоровья человека в любом возрасте. Основные отличия в банных процедурах разных народов только в температурном режиме, влажности и применяемых техниках и аксессуарах. Например, русская баня, – это всегда фитотерапия с помощью различных трав, веников, отваров, соли, мёда и т. д. Поэтому только по ощущениям можно понять, какая банная процедура приятнее и полезнее для конкретного человека.

Как нужно ухаживать за баней? Как, например, мыть русскую баню, хаммам, инфракрасную или сауну, какими средствами, как часто, чем нужно периодически (и как часто) пропитывать стены и лежаки специальными средствами и т. д.?

После каждого посещения любого вида бани необходима просушка, уборка, проветривание (просушка хамама необязательна). Раз в год внутренние стены из дерева пропитывают растительным маслом с добавлением живицы хвойных пород деревьев, прополиса и пчелиного воска.

Бытует мнение, что везде, кроме хамама, прогреваются органы изнутри, – что вредно для здоровья. Правда это или нет?

Только в русской бане, где сердцем бани является печь из обожжённого кирпича из жёлтой глины, тело прогревается инфракрасным излучением частотой природного спектра, до глубины 5–10 см. Это способствует регенерации клеток и органов, что очень полезно для поддержания здоровья тела в любом возрасте.

Расскажите про несколько самых распространённых мифов про баню.

Главный миф – данные процедуры могут нанести вред человеческому телу.

Другой миф о том, что баня полезна только в холодное время года. И миф о том, что баня сохранилась в отсталых странах, где нет других условий для поддержания чистоты и здоровья человеческого тела.

Топим баню дровами или решаемся на электрическую топку – что лучше?

Баня с печкой на электричестве появилась в СССР в 1950 годы как альтернатива в плане удобства в современном мире. А баня с печкой на дровах по-прежнему пользуется огромной популярностью в России – особенно в северных лесных регионах, несмотря на наличие электричества. И большинство профессионалов и любителей русской бани предпочитают баню исключительно с печкой на дровах.

А как выбрать веник – в чём вообще отличия свойств различных веников друг от друга и чем они хороши (или нет) для здоровья?

Веники в России готовили из всех деревьев и трав, произрастающих в лесах и лугах. Поэтому веники из деревьев и трав очень полезны для здоровья благодаря своему фитосоставу.

Аромамасла – в каких банях можно использовать, есть ли от них польза, как влияют на организм?

Эфирные масла из трав и деревьев так же очень полезны, их выбирают индивидуально в зависимости от предпочтений, аромата и свойств. Эфирные масла в русской бане добавляют в ёмкость с горячей водой и наносят на деревянные поверхности стен. И никогда не брызгают на камни!

Как часто можно ходить в баню (и сауну, и хамам, и т. д.)?

При 1–2 разовом посещении в неделю будет максимальный оздоровительный эффект от банных процедур.

Можно ли детям посещать баню (сауну, хамам и т. д.)?

Детям, начиная с 1 года, очень полезны непродолжительные банные процедуры под обязательным контролем родителей.

Купель после бани – обязательное дополнение?

Купель и любые водные процедуры обязательны после посещения парной.

А сколько по времени можно находиться (чтобы было полезно для здоровья) в каждом виде бани?

У бани и хамама оздоровительный эффект начинается примерно с 3-й минуты прогрева. У сауны примерно с 3-х минут нахождения в ней начинаются некомфортные ощущения на поверхности тела и далее перегрев – оздоровительный эффект маловероятен.

Банные халаты, полотенца, специальные шапочки для бани из шерсти, хлопка или льна – это всё важная атрибутика или просто приятные мелочи, которые создают определённое настроение и антураж?Чтобы не получить тепловой удар, банные шапочки обязательны в парной, тогда как остальные аксессуары создают дополнительный комфорт, антураж и настроение.

Почему во время бани нужно (или нет) пить только воду и почему нельзя пить алкогольные напитки?

В процессе бани вода обязательна, а чай, морс, соки – по желанию.

Алкоголь в любом количество изменяет температурное восприятие и ощущения и нарушает обменные процессы в теле человека. Поэтому любой алкоголь в любых количествах очень нежелателен и вреден во время банных процедур.

Поделитесь, пожалуйста, несколькими банными лайфхаками.

В парную без спешки и суеты! Нет пользы от парения второпях. Баня – это праздник, удовольствие и лекарь. Выделите в своём графике несколько часов, а то и вечер для этого ритуала.

После пара. Попарились, под вениками прогрелись, теперь перебирайтесь на полок пониже. Пульс немного успокоится, голова прояснится, потом можно и выйти из парилки. Умеренность и не суетливость в бане – залог здоровья.