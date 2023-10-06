Стоматолог рассказал, как поддерживать «качественную улыбку»
Профессиональную чистку рта, чтобы поддерживать "качественную улыбку", рекомендуется делать каждые полгода, сказал РИАМО главный врач стоматологического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михеил Елашвили.
"Для поддержания "качественной улыбки" необходимо соблюдать минимально два правила: каждые полгода делать профессиональную гигиену полости рта и проходить профилактический осмотр стоматолога раз в год", - отметил Елашвили.
По его словам, для достижения желаемого результата стоит рассмотреть несколько способов лечения, включая терапевтический, ортопедию, имплантологию и ортодонтию.
"Стоимость рассчитывается с каждым пациентом индивидуально в зависимости от типа лечения и объема манипуляций. Финансовый план составляется после консультации и обследования", - сказал врач.