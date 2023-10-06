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Диетолог Гинзбург раскрыл удивительное свойство кофе

Умеренное потребление кофе увеличивает продолжительность жизни. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог рассказал о неожиданной пользе кофе
© РИА "ФедералПресс"

«Исследования сваренного фильтрованного кофе показывают, что он очень полезен. Умеренное потребление такого напитка (порядка 4–5 чашек в день) увеличивает продолжительность жизни в среднем на 2–2,5 года, защищает от смерти по всем причинам», – сказал врач.

Гинзбург отметил, что это свойство – очень интересный факт. Однако никто пока не может понять, почему это работает.

Конечно, увеличение продолжительности жизни не касается людей, которые потребляют кофе в огромных количества – более 10 чашек в день, добавил диетолог.