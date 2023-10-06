Диетолог рассказал о неожиданной пользе кофе

«Исследования сваренного фильтрованного кофе показывают, что он очень полезен. Умеренное потребление такого напитка (порядка 4–5 чашек в день) увеличивает продолжительность жизни в среднем на 2–2,5 года, защищает от смерти по всем причинам», – сказал врач.