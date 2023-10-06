Диетолог рассказал о неожиданной пользе кофе

Диетолог Гинзбург раскрыл удивительное свойство кофе
Умеренное потребление кофе увеличивает продолжительность жизни. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
«Исследования сваренного фильтрованного кофе показывают, что он очень полезен. Умеренное потребление такого напитка (порядка 4–5 чашек в день) увеличивает продолжительность жизни в среднем на 2–2,5 года, защищает от смерти по всем причинам», – сказал врач.
Гинзбург отметил, что это свойство – очень интересный факт. Однако никто пока не может понять, почему это работает.
Конечно, увеличение продолжительности жизни не касается людей, которые потребляют кофе в огромных количества – более 10 чашек в день, добавил диетолог.