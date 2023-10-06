Диетолог рассказала об опасности употребления только куриного мяса

Кондаурова отметила, что в курице содержится много белка, минералов и витаминов, однако она не включает в себя все вещества, необходимые для нормальной работы организма. Так, в курице содержится гораздо меньше железа, чем в говядине. Недостаток этого витамина может привести к анемии, утомляемости и слабости.