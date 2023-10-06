Осенние ягоды не такие сладкие, как летние, но в них содержится много витаминов и минералов, которые поддерживают иммунитет в холодную погоду. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что следует есть в осенний период.

По ее словам, гранат содержит много полезных веществ. Он богат клетчаткой, калием, танином и витаминами C, A, K, 15 аминокислотами. При этом ягода низкокалорийная. Гранат укрепляет иммунитет, нормализует давление и снижает риск развития болезней сердца и сосудов.

— Принято считать, что гранат поднимает гемоглобин, но на самом деле анемию этой ягодой не вылечить. Чтобы получить суточную норму железа, нужно каждый день выпивать более двух литров гранатового сока, а это чревато проблемами с ЖКТ и зубной эмалью, — предупредила врач в беседе с LifeLife.

Облепиха созревает ранней осенью. Если добавить в рацион 100 граммов этой ягоды, то человек получит две суточные нормы витамина C, половину суточной нормы витамина B6, бета-каротин и витамин E, отметила Кашух. В облепихе также содержится много калия, кальция, жирных кислот, например омега-7.

В винограде много витаминов A, E, C и K, витаминов группы B, калия, фосфора и кальция. Также эта ягода богата антиоксидантами. Они помогают организму бороться с агрессивными обломками молекул, не дают появиться раковым клеткам и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, заключила гастроэнтеролог.