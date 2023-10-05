Эндокринолог рассказала, как определить, угрожает ли человеку ожирение

Грамотный расчет индекса массы тела (ИМТ) поможет определить предрасположенность к ожирению, рассказала NEWS.ru эндокринолог Зарема Джатдоева. По ее словам, для этого достаточно найти калькулятор в Интернете.

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Эксперт отметила, что для определения ИМТ необходимо знать свои рост и массу тела. Соотношение этих параметров рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате (кг/м2), пояснила Джатдоева. Эксперт добавила, что в Интернете можно с легкостью найти специальные калькуляторы.

Если ИМТ превышает 25 кг/м2, речь идет об избыточном весе. При ИМТ свыше 30 кг/м2 — это ожирение, — рассказала эндокринолог.

При этом она подчеркнула, что эта формула не может использоваться для диагностики ожирения у беременных девушек, спортсменов и детей.