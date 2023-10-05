Врач рассказала, чем опасны протеиновые батончики

Врач-педиатр Виолетта Бурдакова рассказала, чем опасно чрезмерное употребление протеиновых батончиков. Об этом пишет издание "Известия".

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По словам медика, протеиновые батончики должны быть только дополнением к разнообразному питанию. Их количество не должно превышать 5-10% суточного рациона человека - это примерно два батончика.

Однако врач посоветовала ограничиться только одним. Протеиновые батончики очень калорийны. В 50 граммах может быть 200-270 ккал. При регулярном употреблении двух и более батончиков есть риск набора избыточной массы тела. Особенно это опасно для людей, ведущих неактивный образ жизни.

Кроме того, в протеиновых батончиках содержится большое количество сахара и подсластителей, в том числе кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

"При их бесконтрольном употреблении есть риск влияния на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов (атеросклероз)", — заявила медик.

Избыточный белок требует от организма больших запасов кальция для расщепления. Его недостаток может нарушать кальций-фосфорный обмен.