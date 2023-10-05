Врач назвала напиток, который защищает сердце от старения

Кофе поможет защитить сердце и сосуды от старения. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина .

«В кофе есть антиоксиданты – полифенолы, как и в красном винограде, которые славятся своими полезными свойствами. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, то есть защищают сосуды и сердце от старения, от разрушения свободными радикалами», – пояснила эксперт.

Кроме того, кофе содержит витамин РР, который необходим для укрепления сосудов. При этом Елена Соломатина рекомендовала употреблять не более 4 чашек в день. Кофе не стоит пить при повышенном давлении и бессоннице, пишет «Москва 24».