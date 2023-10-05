Как не заработать старческое слабоумие: советы ученых

Существуют ежедневные привычки, которые приводят к старческому слабоумию. От 47 до 73 % случаев возникновения деменции кроются в образе жизни больных. Об этом стало известно из исследования Биобанка Великобритании.

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В эксперименте приняли участие 344 тыс. человек, за которыми наблюдали в течение 15 лет. Результаты показали, что возникновение деменции во многих случаях можно предотвратить, если скорректировать образ жизни, передает «Лента.ру».

«Результаты показывают, что деменцию гораздо легче предотвратить, чем считалось ранее. Поскольку доступные эффективные методы лечения ограничены, основное внимание следует уделять профилактике возникновения болезни», – рассказал соавтор исследования Дэвид Смит.

Снизить риск появления деменции можно, если меньше времени проводить за просмотром телевизора и достаточно спать (не менее 7 часов и не более 9 часов в сутки). В некоторых случаях к деменции приводит нездоровый образ жизни. Также могут негативно повлиять инсульт и диабет. Чтобы снизить негативное влияние болезней, нужно правильно питаться, пить много воды и уделять время физическим упражнениям.