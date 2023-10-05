Какая баня лучше и кому в нее ни в коем случае нельзя идти

С осени традиционно начинается пора бань. Многие знакомы с этим времяпрепровождением, но далеко не все знают, как правильно себя вести в парилке. Кто-то сидит там слишком долго, кто-то любит после первого же захода прыгать в чан с ледяной водой. Подобное поведение в бане может только навредить. Как правильно посещать парилки, какой вид вреднее всего и кому ни в коем случае нельзя в баню, сауну или хаммам?

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Нужно понимать: здоровый человек вполне может посещать любой тип бани. При соблюдении правил пребывания (противопоказания, время, температура, влажность — об этом расскажу ниже) в любой парной вреда для организма не будет. Если у человека есть сосудистые заболевания, например гипертония, варикозное расширение вен и другие подобные проблемы, к выбору бани нужно подходить более внимательно.

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Традиционная горячая русская баня может быть полезна при соблюдении правильной температуры: она не должна превышать 75–80 градусов Цельсия (тут и далее) на верхней полке, влажность при этом должна составлять 35 %.

Более полезной считается классическая русская баня. В ней парятся при температуре от 45 до 65 градусов и влажности 45–65%. Правильный баланс влажности и температуры в этом случае создаёт максимально комфортные условия для парения. Чем выше температура, тем ниже должна быть влажность, и наоборот.

Если температура в русской бане повышается — 90 градусов и выше, это уже перегрев. В такой парной тяжело находиться и при подаче пара легко можно получить ожог. Парная должна своевременно проветриваться для исключения перегрева.

Как правильно париться в русской бане?

В русскую баню обязательно идти с головным убором. Не пренебрегайте этим правилом, оно не для красоты: шапочка поможет сохранить голову более прохладной. Надевать головной убор нужно строго до захода в баню. Если шапка намокла, замените её на сухую. Не рекомендуется носить в бане синтетические купальные костюмы, это нарушает теплообмен и мешает потоотделению.

Если вы страдаете повышенным давлением, париться нужно на нижней или средней полке в положении сидя или полусидя. Не нужно поднимать ноги вверх — это может повысить артериальное давление.

Когда ваше давление наоборот, понижено — выбирайте среднюю полку и положение «лежа», с поднятыми ногами и руками. При нормальном давлении париться стоит в положении лёжа. Периодически меняйте положения тела, переворачивайтесь, чтобы прогрев был равномерным.

Если вы почувствовали головную боль или недомогание, нужно потихоньку спуститься ниже и выйти из бани, пригибая голову.

В первый заход рекомендуется пробыть в бане от 8 до 10 минут. Второй и третий заходы — по 10–15 минут. Не рекомендуется делать более 3–4 заходов в парную. Между заходами можно отдыхать в положении лежа или полусидя.

После первого захода в парилку можно облиться теплой водой или принять теплый душ. После последующих заходов или в случае, если вы опытный банщик, можно перейти уже на прохладную воду.

Важно! Старайтесь не лить холодную воду на область шеи. Это может привести к мышечному спазму и ни чем хорошим не закончится. Если вы любите париться вениками, то делайте это под руководством опытного банщика. И помните, что веничный массаж делают при 2–3-м заходе, тогда, когда тело уже достаточно прогрето.

Финская сауна: как правильно париться

Температура в финской сауне обычно значительно выше, если сравнивать с русской баней: от 90 до 110 градусов. При этом влажность не должна превышать 10%.

Основной ошибкой при парении в финской бане будет активная подача воды на камни. Влажность при высокой температуре переносится хуже, и такое парение пойдёт только во вред.

В случае с финской сауной стоит придерживаться чёткого времени пребывания: от 5 до 8 минут в первый заход и не более 10 минут в последующие заходы. При этом более трёх заходов делать не рекомендуется. Между подходами надо делать перерывы.

Как и в случае с русской баней, в финскую сауну нужно идти с головным убором.

Турецкая баня или хаммам: как правильно париться

Классический хамам отличается прохладной температурой и высокой влажностью. Обычно от 35 до 45 градусов и 70–100% влажности. Время нахождения в хаммаме с низкой температурой может быть достаточно долгим, до 30–40 минут. Если хаммам более горячий, оборудован парогенератором — уже не более 15–20 минут.

Надевать шапочку в хаммам не обязательно. Но голову всё равно нужно будет охлаждать каждые 5–7 минут. Обычно это делают при помощи специальной медной чаши и слегка прохладной воды.

Классический турецкий хаммам идеально подходит для тех, кто не переносит высокие температуры.

Можно ли ходить в баню при ОРВИ или простуде?

Однозначно нет. Почему? Если вы уже заболели, прогрев организма будет способствовать распространению инфекции. Обычная простуда может осложниться гайморитом, бронхитом или другими неприятностями.

После выздоровления тоже стоить воздержаться от посещения бани в течение 10–14 дней.

Как не заболеть в бане

Не забывайте о гигиене. Важно использовать тапочки, чтобы не подхватить грибковую инфекцию. Полотенце должно быть чистым и сухим. Все предметы гигиены используются индивидуально.

После посещения бани обязательно просушите волосы и старайтесь не переохлаждаться. И не планируйте важных дел, расслабьтесь и отдохните, а ещё лучше — поспите.

Кому баня противопоказана

Абсолютно противопоказана баня:

при высокой температуре тела и любых инфекциях;

гнойных воспалительных процессах любой локализации;

неконтролируемой артериальной гипертензии;

значимом митральном стенозе;

выраженной сердечной недостаточности и лёгочном сердце;

воспалительных заболеваниях сердца: миокардит, перикардит, эндокардит и др.;

онкологических заболеваниях.