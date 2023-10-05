Полноценный завтрак – это лучший друг здорового организма.

Доказано, что люди, которые не пропускают первый прием пищи меньше страдают от лишнего веса, обладают крепким иммунитетом и дольше остаются молодыми.

Каким должен быть полезный завтрак?

Чтобы получить максимальную пользу от завтрака, стоит включить в рацион белки, сложные углеводы, клетчатку и полезные жиры. Завтрак дает заряд энергии на весь день, поэтому еда должна быть питательной и насыщенной.

Самый важный компонент завтрака – белок. Именно белковые продукты помогают дольше оставаться сытыми до следующего приема пищи.

Омлет с зеленью

Тост на цельнозерновом хлебе с рыбой Примеры полезного завтрака:

Также в свой завтрак можно включить сыры, морепродукты, орехи, овощи и цельнозерновые крупы.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.