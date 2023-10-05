Какие продукты нужно есть на завтрак: видео
Полноценный завтрак – это лучший друг здорового организма.
Доказано, что люди, которые не пропускают первый прием пищи меньше страдают от лишнего веса, обладают крепким иммунитетом и дольше остаются молодыми.
Каким должен быть полезный завтрак?
Чтобы получить максимальную пользу от завтрака, стоит включить в рацион белки, сложные углеводы, клетчатку и полезные жиры. Завтрак дает заряд энергии на весь день, поэтому еда должна быть питательной и насыщенной.
Самый важный компонент завтрака – белок. Именно белковые продукты помогают дольше оставаться сытыми до следующего приема пищи.
Примеры полезного завтрака:
- Омлет с зеленью
- Тост на цельнозерновом хлебе с рыбой
Также в свой завтрак можно включить сыры, морепродукты, орехи, овощи и цельнозерновые крупы.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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