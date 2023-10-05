Какие занятия помогут от синдрома укачивания

Врач Волошенко: танцы и аэробика помогут меньше страдать от укачивания. Подвижные занятия стимулируют вестибулярный аппарат, приучают мозг лучше обрабатывать и систематизировать информацию, поступающую от органов. Таблетки, пластыри и браслеты лишь снимают симптомы укачивания. Какие ещё занятия помогут от укачивания в транспорте — рассказала заведующая отделением неврологии клиники «Мой медицинский центр» Анна Волошенко.

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Почему укачивает

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От укачивания в транспорте страдает огромное количество людей — 30% взрослых и 60% детей. Но почему нам вообще становится плохо в транспорте? Всё дело в нашем мозге. Машина едет, а мы сидим. Мозг получает противоречивые сигналы от различных органов. Например, рецепторы в мышцах, сухожилиях и суставах говорят мозгу: «Тело неподвижно». В то же время мы смотрим в окно, наше зрение говорит: «Тело движется, причём очень быстро».

Подобные противоречия мозг воспринимает как стресс, объяснила Анна Волошенко. Укачивание при движении — лишь ответ на провоцирующую стимуляцию. Проявляется укачивание головокружением, тошнотой, нарушениями гармонии и сердечного ритма, повышенной чувствительностью к запахам.

«Встречаются случаи укачивания даже во время компьютерной игры или при просмотре 3D-фильмов. Причина в том, что тело как будто бы постоянно находится в движении (человек видит, что перемещается) и находится в неактивном состоянии (тело находится на ровной поверхности и имеет опору)», — отметила врач.

Спровоцировать укачивание могут и определённые состояния:

голод;

стресс, усталость;

заболевание ЛОР-органов;

алкогольное опьянение;

гормональные и другие нарушения.

Кого укачивает сильнее всех

Детей укачивает чаще взрослых, но не всех. До года у ребёнка такой проблемы вообще не бывает, потому что у него ещё не происходит зрительная стимуляция. В группе риска находятся:

дети в возрасте от 2 до 12 лет (особенно малоподвижные);

беременные женщины;

женщины в предменструальном периоде;

люди, которые страдают мигренью или имеют особенности зрения (астигматизм, косоглазие);

тот, кто находится в транспорте с курящим водителем.

Как надолго избавиться от синдрома укачивания

Иногда укачивание заставляет человека не только отказывать себе в развлечениях, но и менять образ жизни. Типичный пример — отказ от поездок в машине или другом транспорте. Кто-то пытается решить проблему медикаментозно. По словам Волошенко, таблетки и другие средства снимают симптомы, а не лечат само расстройство.

«Для того чтобы уменьшить ощущение укачивания, нужно научить мозг лучше обрабатывать и систематизировать информацию, поступающую из внутреннего уха, системы зрения, мышц и суставов. Обучение заключается в повторяющейся стимуляции вестибулярного аппарата посредством движения», — рассказала врач.

Пациентам с тяжёлым расстройством (с синдромом Меньера, мигренями, пережившим инсульт,) могут назначить комплекс специальных упражнений вестибулярной реабилитации. Если же таких строгих показаний нет, то тренировать вестибулярный аппарат можно с помощью физической активности.

Врач перечислила занятия, которые помогут искоренить проблему укачивания. По сути, это все виды спорта, сочетающие зрительную активность с движениями головы и тела:

игры с мячом,

танцы,

аэробика,

волейбол и футбол,

плавание,

бег.

По словам медика, по итогам некоторых клинических исследованиях подтверждался положительный эффект от занятий тай-цзи, йогой, аквааэробикой. Подойдут и также водные активности:

сапсерфинг,

вейкбординг,

кайтинг

занятия на балансборде.