Стоматолог объяснил, как кариес может привести к инфаркту

Стоматолог Лосев объяснил, как проблемы с зубами могут привести к инфаркту
О том, что риск возникновения опасных болезней может увеличиваться из-за плохой гигиены полости рта, рассказал в беседе с «360» стоматолог Алексей Лосев.
Врач предупредил, что состояние десен и зубов очень сильно влияет на общее состояние здоровья человека. Это происходит потому, что в полости рта начинают размножаться опасные бактерии, которые приводят к развитию кариеса. Он же, в свою очередь, может стать причиной воспаления десен и костей.
По словам специалиста, может начаться распространение инфекций по ЖКТ и кровеносной системе, также воспаление околозубных тканей влияет и на дыхание, в результате чего может развиться синдром ночного апноэ. Отсутствие надлежащей гигиены полости рта может сказаться и на позвоночнике: появляются боли и изменения.
Появляются и более серьезные проблемы — инфаркты, инсульты и дневное засыпание, — предупредил эксперт.
Чтобы минимизировать риски возникновения опасных последствий для здоровья, Лосев порекомендовал регулярно посещать стоматолога и тщательно ухаживать за зубами и деснами.