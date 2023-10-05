Стоматолог объяснил, как кариес может привести к инфаркту

О том, что риск возникновения опасных болезней может увеличиваться из-за плохой гигиены полости рта, рассказал в беседе с «360» стоматолог Алексей Лосев.

© Unsplash

Врач предупредил, что состояние десен и зубов очень сильно влияет на общее состояние здоровья человека. Это происходит потому, что в полости рта начинают размножаться опасные бактерии, которые приводят к развитию кариеса. Он же, в свою очередь, может стать причиной воспаления десен и костей.

По словам специалиста, может начаться распространение инфекций по ЖКТ и кровеносной системе, также воспаление околозубных тканей влияет и на дыхание, в результате чего может развиться синдром ночного апноэ. Отсутствие надлежащей гигиены полости рта может сказаться и на позвоночнике: появляются боли и изменения.

Появляются и более серьезные проблемы — инфаркты, инсульты и дневное засыпание, — предупредил эксперт.