Сельдерей: полезные свойства для организма мужчин

Овощ относят к натуральным афрродизиакам.

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«Сельдерей — продукт, который ассоциируется с диетой и правильным питанием. Но так ли он действительно полезен, особенно для мужчин?», - говорит Полина Шубина, врач УЗИ, гастроэнтеролог, диетолог, терапевт.

В чем польза сельдерея

Сельдерей относят к природным афродизиакам, так как его состав включает андростерон. Это слабый метаболит полового гормона тестостерона, который встречается у обоих полов, хотя в большей степени у мужчин. Однако научных данных и исследований, доказывающих улучшение репродуктивной функции за счёт использования овоща, в действительности нет.

С другой стороны, в сельдерее содержится большое количество антиоксидантов, повышающих подвижность сперматозоидов и улучшающих фертильность.

Кроме того, ценность сельдерея заключается в содержании витамина К: в 100 г овоща около 25–40% его суточной нормы для мужчин. Микроэлемент важен для нормального свёртывания крови (что может играть роль в улучшении половой функции), а также для здоровья костей и суставов.

В овоще есть кальций (около 40 мг на 100 г) и витамин В9, что восполняет 3–4% и 10% от суточной потребности соответственно.

Другое ценное свойство сельдерея – это содержание пищевых волокон (примерно 1,6 г на 100 г продукта). Клетчатка играет важную роль в пищеварении и поддержании здоровья кишечника, а также надолго обеспечивает чувство сытости, снижая уровень аппетита.

Помогает ли сельдерей в похудении?

Несмотря на низкую калорийность (14–17 ккал в 100 г), сельдерей не является средством для похудения. Не существует такого продукта, который сжигает калории и позволяет «есть и худеть».