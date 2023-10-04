Фитнес-эксперт раскрыла правильное время тренировок после сна

Фитнес-эксперт Елена Рябинкова раскрыла правильное время тренировок после сна. Ее слова приводит KP.RU.

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Рябинкова заявила, что лучше тренироваться через два часа после сна. «Если тренировка легкой интенсивности, например йога, пилатес, легкая пробежка, то после сна можно выждать час. Однозначно, сразу после пробуждения тренироваться не стоит», — объяснила она.

Специалист отметила, что завершать занятия спортом также нужно не ранее чем за два часа до сна. При этом тренировки средней и высокой интенсивности должны заканчиваться за три-четыре часа.