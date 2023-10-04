Какао-масло встречается во многих продуктах кулинарной и кондитерской промышленности. Этот компонент обладает характерным шоколадным вкусом и ароматом.

Однако какао-масло является достаточно дорогим сырьем, которое увеличивает стоимость финального продукта. Поэтому в производстве его часто заменяют другими ингредиентами.

Технологи нашли аналоги маслу какао, которые по своим свойствам максимально приближены к оригиналу.

К ним относятся:

Пальмовое масло

Масло ши

Иллипе

Сал

Кокум

Масло косточек манго

Эти компоненты обладают всеми свойствами натурального масла какао. Поэтому такие в масла в составе шоколада полезны и безопасны для здоровья.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.