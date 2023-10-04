Что такое эквиваленты масла какао: видео
Какао-масло встречается во многих продуктах кулинарной и кондитерской промышленности. Этот компонент обладает характерным шоколадным вкусом и ароматом.
Однако какао-масло является достаточно дорогим сырьем, которое увеличивает стоимость финального продукта. Поэтому в производстве его часто заменяют другими ингредиентами.
Технологи нашли аналоги маслу какао, которые по своим свойствам максимально приближены к оригиналу.
К ним относятся:
- Пальмовое масло
- Масло ши
- Иллипе
- Сал
- Кокум
- Масло косточек манго
Эти компоненты обладают всеми свойствами натурального масла какао. Поэтому такие в масла в составе шоколада полезны и безопасны для здоровья.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.
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