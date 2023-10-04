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Что такое эквиваленты масла какао: видео

Какао-масло встречается во многих продуктах кулинарной и кондитерской промышленности. Этот компонент обладает характерным шоколадным вкусом и ароматом.

Однако какао-масло является достаточно дорогим сырьем, которое увеличивает стоимость финального продукта. Поэтому в производстве его часто заменяют другими ингредиентами.

Технологи нашли аналоги маслу какао, которые по своим свойствам максимально приближены к оригиналу.

К ним относятся:

  • Пальмовое масло
  • Масло ши
  • Иллипе
  • Сал
  • Кокум
  • Масло косточек манго

Эти компоненты обладают всеми свойствами натурального масла какао. Поэтому такие в масла в составе шоколада полезны и безопасны для здоровья.

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Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.

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