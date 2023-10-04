Эксперты рассказали, как электронные сигареты влияют на зрение

Британские специалисты опровергли популярное мнение о том, что вейпы менее опасны, чем обычные сигареты.

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По словам экспертов, специальная жидкость для электронных сигарет содержит те же химические вещества, что и натуральный табак. Они могут не только повредить легкие, но и оказать негативное влияние на глаза.

Согласно результатам последних исследований, вейпы увеличивают риск развития катаракты и глаукомы в раннем возрасте. Данные заболевания могут ухудшить качество зрения и привести к его необратимой потере.

Основными симптомами окислительного стресса глаз из-за электронных сигарет являются зуд и покраснение органов зрения, а также высокая чувствительность к яркому свету.

Специалисты портала Express отмечают, что наибольшую опасность вейпы представляют для молодежи, среди которой в настоящее время данные устройства крайне популярны.