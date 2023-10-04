Названо эффективное средство от похмелья

Похмелье вызвано интоксикацией организма после употребления спиртного. Кроме того, при плохое самочувствие вызвано недостатком в организме натрия и электролитов, которые помогают обеспечивать клетки кислородом.

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Облегчить похмельный синдром могут напитки, которые пьют спортсмены, считают врач-терапевт Фред Дэвис, а также диетологи Лаура Фельдман и Дебора Сальваторе, говорится в материале, опубликованном опубликованном в Fox News.

Правда, диетологи отметили, что научного подтверждения их словам нет.