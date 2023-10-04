Как без лекарств защитить иммунитет в сезон простуд

Холода все увереннее подступают к российским городам. Вместе с ними активизируются микробы, готовые броситься под наши расстегнутые куртки и наградить неприятными симптомами.

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Чтобы не дать им ни малейшего шанса, нужно держать на вооружении «щит» – крепкий иммунитет, способный противостоять любым невзгодам.

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Теплее одеваться

В первую очередь, куртки все-таки лучше застегнуть. Особенно держать бегунок молнии повыше стоит в ненастные дни, которые отличаются пониженными температурами и зыбким ветром. Эти природные явления способны снизить «настроение» вашего иммунитета и, как следствие, сделать его лакомым куском для бактерий и вирусов, которые тут же попытаются его атаковать. Потому уже сейчас стоит заглянуть в шкаф и отыскать там шапку, шарф, перчатки, утепленную обувь, колготки или подштанники, идеально подходящие для середины осени.

В дни потепления специалисты также не рекомендуют бросаться в крайности и срочно переряжаться в летний костюм и сланцы. Лучше выбрать облегченную одежду, но тоже греющую. Естественное тепло, которое она поможет выработать, способствует борьбе с сезонными заболеваниями.

Избегать стрессов

Мы часто слышим высказывание «все болезни от нервов», и в нем есть доля истины. Ведь под воздействием стресса организм слабеет, поскольку весь резерв он вынужден тратить на защиту от внешних раздражителей. Соответственно, бациллам при таком раскладе практически расстилается красная дорожка, по которой они торжественно несут нам «сюрпризы» – боли в горле, насморк, температуру и прочее. Подобные «подарки» едва ли нужны, потому лучше пренебречь гостеприимством и встретить сезонные инфекции с бойкой и крепкой нервной системой.

Чтобы таковая сформировалась, нужно меньше вступать в конфликты, найти любимое хобби и регулярно им заниматься, избегать негативных разговоров, одиночества, а также высыпаться и постоянно отдыхать, позволив организму быть сильным.

Правильно питаться

Про правильное питание нам скоро начнут свистеть даже утюги: информация о нем фигурирует везде и всюду. Однако осенью, которая является предшественницей длинной ледяной зимы, оно действительно необходимо. И, главное, питаться хорошо в такой период нетрудно: это самое урожайное время – полезные дары дач и огородов еще не иссякли, потому их стоит употреблять активнее.

Продукты с грядок являются неисчерпаемым источником витаминов, усиливающих естественную защиту организма. Потому не стоит презренно смотреть на кабачки, баклажаны и морковь, назойливо лежащие в углу. Лучше залезть в интернет и загуглить какой-нибудь рецепт, который поможет вам превратить горку неприглядных овощей в оружие против простуд.

Пить больше воды

Человек более чем наполовину состоит из воды, ввиду чего она способна восстанавливать организм и усиливать его. Оттого в осенний период, когда инфекции активизируются, свой день нужно начинать не с кофе, а именно с нее. Если выпивать ежедневно по стаканчику не менее пяти раз, то ваше состояние будет заметно улучшаться.

В случаях, когда микробы уже проникли в организм и вы задались вопросом, «как быстро вылечить простуду», стоит прибегнуть к тому же рецепту – усилить питье. Кроме того, в теплую воду можно добавить любимых ягод – бруснику, облепиху, малину и прочие, – такой напиток окажется вкусным и полезным для вас и вашего иммунитета и невероятно губительным для болезней, которые после встречи с волной теплого морса поспешат сыграть в ящик.

Промывать нос и полоскать горло

Есть еще один действенный метод, который поможет справиться с любыми попытками бацилл потревожить иммунитет – промывание носа с помощью 20-миллилитрового шприца без иголки и полоскание горла. Если вам пришлось находиться в густо набитом транспорте либо в другом месте, где много людей, в том числе беспардонно кашляющих, то стоит воспользоваться этим способом как можно скорее. Чтобы он оказался еще более эффективным, рекомендуется разбавить в большой кружке воды полколпачка настойки календулы, имеющей противовоспалительный и обеззараживающий эффект.