На какой недуг указывает «вечная усталость» у мужчин

Многие мужчины после 45 лет сталкиваются со снижением уровня тестостерона. Как это проявляется, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога Светлану Землянухину.

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Уровень тестостерона играет важную роль в мужском организме, отвечая за половую функцию, развитие сперматозоидов, мышечную массу, физическое и психическое состояние, а также умственную работоспособность.

Его снижение может привести к упадку сил и нежеланию заниматься повседневными делами. Землянухина подчёркивает, что для восстановления гормонального баланса важно выявить причины, которые привели к снижению уровня тестостерона.

Частые причины

Изменение гормонального фона (например, дисфункция щитовидной железы или избыток пролактина).

Дефициты полезных элементов в организме (нехватка железа, омега, витамина D).

Ожирение.

«В жировой ткани имеется фермент ароматаза, который превращает мужской половой гормон в женский. Соответственно, если жировой ткани много, то и ароматазы будет больше», — добавила врач-эндокринолог Татьяна Юспина.

Она рассказала, что избыток женских половых гормонов в организме мужчины не только негативно влияет на потенцию, но и способствует росту груди.