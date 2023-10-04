На какой недуг указывает «вечная усталость» у мужчин
Многие мужчины после 45 лет сталкиваются со снижением уровня тестостерона. Как это проявляется, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога Светлану Землянухину.
Уровень тестостерона играет важную роль в мужском организме, отвечая за половую функцию, развитие сперматозоидов, мышечную массу, физическое и психическое состояние, а также умственную работоспособность.
Его снижение может привести к упадку сил и нежеланию заниматься повседневными делами. Землянухина подчёркивает, что для восстановления гормонального баланса важно выявить причины, которые привели к снижению уровня тестостерона.
Частые причины
Изменение гормонального фона (например, дисфункция щитовидной железы или избыток пролактина).
Дефициты полезных элементов в организме (нехватка железа, омега, витамина D).
Ожирение.
«В жировой ткани имеется фермент ароматаза, который превращает мужской половой гормон в женский. Соответственно, если жировой ткани много, то и ароматазы будет больше», — добавила врач-эндокринолог Татьяна Юспина.
Она рассказала, что избыток женских половых гормонов в организме мужчины не только негативно влияет на потенцию, но и способствует росту груди.
Проблема снижения главного мужского полового гормона успешно корректируется. Есть очень эффективные методы лечения и восстановления тестостерона», — заметила Землянухина.