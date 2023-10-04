Морские водоросли назвали суперпродуктом для защиты от вирусов

Исследователи рассказали, какую пищевую и лекарственную ценность представляют морские водоросли. Ранее они рассмотрели возможность применения этого продукта в нутрицевтиках и фармацевтических препаратах.

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Как сообщает Planet Today, морские водоросли богаты полезными витаминами, белками и углеводами. Кроме того, суперпродукт содержит рекордно большое количество минералов, что позволяет восполнить дефицит этих веществ в организме.

В состав морских водорослей входят кальций, йод, магний, а также незаменимые для человека жирные кислоты. В результате регулярное употребление продукта способствует улучшению рациона питания.

Исследователи также отметили, что морские водоросли могут быть полезны для защиты от нейродегенеративных заболеваний. Дело в том, что содержащиеся в них соединения эффективно борются с воспалениями и другими симптомами недуга.