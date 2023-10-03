Врачи объяснили, почему может дергаться глаз

«Могут помочь медитации, йога, прогулки на свежем воздухе. Правильное питание, сбалансированная диета, содержащая все необходимые для нас микроэлементы. Как правило, подергивание глаза проходит само собой и не требует активных медицинских вмешательств. Но если симптомы сохраняются или усиливаются, то, конечно, необходима консультация офтальмолога. Если нет глазной причины, то в этом случае поможет невролог», — заявила Шилова.