Стоматолог объяснил, почему после удаления зуба нужно ставить имплант

Главная особенность зубного ряда заключается в его плотности – так зубы делят жевательную нагрузку друг с другом. Если один из них пропадает, то остальные начинают двигаться, что приводит к их разрушению, смене прикуса. Избежать таких проблем помогают импланты.

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Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

«Чаще всего первыми под удаление попадают жевательные зубы – шестерки и семерки. Их отсутствие балансирует челюсть и влияет на качество обработки пищи, а значит, и на пищеварение, которое, кстати, начинается прямо во рту», – отметил врач.

Если эти зубы отсутствуют или разрушены, нижняя челюсть, которая держится на мышцах, суставах и связках, теряет свою точку опоры. А природой задумано в любом случае прокормить организм, в любом случае дотянуть челюсть до смыкания зубов. И мышцы начинают челюсть дотягивать, что деформирует стабилизацию всего тела в пространстве. В результате постепенно начинает развиваться асимметрия всего тела.

В организме нет ничего лишнего и случайного, подметил Ешидоржиев. Каждый зуб – отдельный орган. От потери зуба до наступления симптомов проходит много времени – где-то от одного до трех лет. К этому моменту даже специалистам довольно трудно проследить связь.

Болит голова, звенит в ушах, появляется головокружение – это довольно серьезные неврологические симптомы. С ними обычно и идут к неврологу, который обычно ничего не находит. А зуб между тем давно удален и не болит.