Врачи напомнили о пользе процедуры АСИТ для аллергиков

Пациенты, страдающие от различных аллергических реакций, прекрасно знают, как бывает тяжело переносить это состояние. Особенно когда, например, в период пыления растений нужно ходить на работу и заниматься делами. Зуд в носу и горле, слезящиеся глаза, насморк и одышка становятся постоянными спутниками. О том, как бороться с изнуряющими симптомами аллергии, изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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Аллергией принято считать избыточную реакцию иммунной системы на определенные вещества. У большинства людей организм относится к ним спокойно, а организм аллергиков расценивает их как угрозу и запускает соответствующие процессы. Среди форм аллергии есть поллиноз, то есть реакция на пыльцу растений, пищевая аллергия и редкая аквагенная крапивница - реакция на воду. Чаще всего борьба организма с аллергенами проявляется в виде зуда, насморка, чихания, покраснения кожи, слезотечения, а иногда дело доходит до удушья, головных болей, одышки, тошноты и диареи.

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«Чтобы справиться с симптомами, нужны антигистаминные препараты. Они снимают дискомфорт «здесь и сейчас», но не влияют на будущее - в следующий раз пациент может снова отреагировать на аллерген. Кроме того, у людей с поллинозом часто встречается перекрестная аллергия: организм реагирует не только на пыльцу определенных растений, но и, например, на яблоки с персиками. В составе фруктов есть вещества, схожие по структуре с веществами в пыльце. Иммунная система определяет их как аллергены и начинает бороться», - объяснила Ольга Малиновская.

Для полноценного лечения необходимо понять, на что именно у пациента аллергия. По словам специалиста, сначала нужно сдать такие анализы, как Аллергокомплекс респираторный PROTIA и Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина). Существуют и способы определения пищевых, лекарственных и бытовых аллергенов.

Когда станет ясно, что вызывает отторжение организма, борьбу следует продолжать. Можно отказаться от пищи, провоцирующей аллергию, избегать кошек, уезжать в другой регион на время пыления растений, но это не всегда осуществимо. Поэтому обычно врачи предлагают пройти АСИТ - аллерген-специфическую иммунотерапию.

«Суть заключается в постепенном знакомстве организма с аллергенами. Пациенту регулярно вводят дозу вещества, вызывающего реакцию, и организм со временем «привыкает». Такая терапия - золотой стандарт в лечении аллергии. Страдающим поллинозом нужно начинать ее осенью-зимой», - отметила врач Малиновская.