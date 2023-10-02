Многие люди любят перекусить на ночь, например, съесть печенье, йогурт или фрукты. Однако прием пищи перед сном может негативно сказаться на качестве сна и общем состоянии здоровья.

После любого приема пищи в организме запускается процесс переваривания пищи. В этот момент начинают активно работать все органы пищеварительного тракта. Такая активность может мешать заснуть и держать организм в состоянии повышенного возбуждения.

Ночные перекусы также влияют на увеличение массы тела. Еда перед сном часто приводит к избыточному потреблению калорий. Во время отдыха метаболизм замедляется, и съеденные перед сном калории не сжигаются, а откладываются в виде жира.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.