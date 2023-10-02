Как прожить долго, сохранить здоровье и либидо  на пенсии

1 октября отмечался Международный день пожилых людей. Эту дату учредили для того, чтобы проблемы, затрагивающие старшее поколение, были услышаны обществом.

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Директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев рассказал NEWS.ru, как в преклонном возрасте сохранить физическое и ментальное здоровье, избежать одиночества и деменции и продолжать испытывать сексуальное влечение к своему партнеру, как в молодости.

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«Все зависит от самого человека»

— Когда наступает старость? Есть ли однозначные критерии?

— Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), старческий возраст наступает с 75 лет. В этот период характерно, что год от года повышается зависимость человека от окружающих из-за снижения его функциональности.

— Может ли человек в 20 лет быть стариком, а в 70 оставаться молодым или это миф?

— Есть люди младше 75 лет, которые уже потеряли способность к передвижению, общению вследствие каких-то заболеваний. А есть люди, которые гораздо старше 75 лет, и они полностью сохраняют функциональность. Бывает такой дисбаланс биологического и паспортного возраста.

— Как прожить максимально долго? Что больше всего влияет на продолжительность жизни?

— Она определяется большим количеством факторов. Например, генетическими. Известно, что в семьях, где бабушки, дедушки живут долго, дети и внуки тоже будут жить долго. И наоборот. Помимо генетических факторов, на продолжительность жизни влияет организация медицинской помощи. Там, где она лучше, где выше ее доступность, где применяются более современные технологии профилактики и реабилитации, у человека больше шансов жить долго. Тем не менее все это не определяющие факторы. Считается, что на генетику уходит где-то 20–25 процентов, еще 10–15 процентов — на качество медицинской помощи, а больше половины — это другие факторы: образ жизни, качество питания, режим физической активности, экологическая обстановка, стрессовые ситуации — то есть по сути все то, что зависит непосредственно от самого человека и от общества.

— Есть ли какие-то советы, как подготовиться к старости физически и психологически и когда стоит начинать это делать?

— Здесь правильнее сказать, что человек с ранних лет должен приучаться планировать свою жизнь. Мы в детстве ходим в школу, выбираем профессию, потом получаем образование, строим карьеру, создаем семьи, покупаем квартиры, дома, машины и так далее. Мы планируем свою жизнь. Точно так же мы должны приучиться планировать нашу жизнь в старшем возрасте. То есть нужно проанализировать и выбрать, хотим мы работать на пенсии или нет, по той же профессии или нет, как мы будем организовывать свое время, если мы не будем продолжать трудовую деятельность. В связи с тем, что все-таки с возрастом увеличивается риск определенных заболеваний, нужно планировать, что мы будем делать, если утратим функциональность, где мы будем жить, кто будет осуществлять уход, на какие средства и так далее. То есть, по сути дела, с детства человек должен обучаться правильному планированию жизни на протяжении всего жизненного цикла.

«Не надо укоренять стереотипы»

— Почему некоторые люди старшего возраста не хотят ничем заниматься, теряют интерес даже к тем занятиям, которые им раньше нравились? Как этого избежать?

— Этот вопрос нельзя отнести только к сфере пожилого и старческого возраста. Есть довольно много молодых людей, которые не имеют интереса к жизни, не понимают, чего они хотят, для чего они живут. Здесь надо четко разграничить, насколько это влияет на здоровье, на качество жизни. Если человек был энергичным, активным, а потом вдруг у него, как в народе говорят, «поменялся характер», то вполне возможно, что это проявление какого-то заболевания, которое приводит к плохому самочувствию, и из-за этого у него нет энергии и желания что-то делать. Возможно, это проявление той же деменции.

В любом случае тут нужно разбираться с причинами. Если медицинские причины исключены, то надо сделать так, чтобы пожилой человек был востребованным. Но в то же время и сам человек должен с молодых лет приучаться быть нужным и уметь строить свою траекторию востребованности на протяжении всей жизни.

— Отличается ли качество жизни пожилых людей, у которых есть внуки и у которых нет?

— Здесь скорее вопрос о том, насколько у человека активные социальные контакты. Чем их больше, тем выше качество жизни. И не обязательно эти социальные контакты должны восполняться внуками. Может, человек продолжает трудовую деятельность, или он волонтер, или какие-то кружки и интересы у него появились. В конце концов, почему речь идет только о внуках? Многие люди в пожилом возрасте еще имеют довольно маленьких детей. Не надо укоренять стереотипы.

— А вообще, влияет ли одиночество на физическое состояние пожилых людей?

— Одиночество, конечно, опасно. Сейчас в геронтологии выделяется даже синдром одиночества, многими он рассматривается как болезнь. Люди с таким синдромом имеют худшие показатели здоровья. Поэтому очень важно бороться с одиночеством всеми возможными методами. Но здесь опять нужно понимать, что человек одиноко проживающий и одинокий — это совершенно разные понятия. Можно жить в семье и чувствовать себя одиноким.

В то же время можно проживать одному, но в то же время иметь высокий уровень социальных связей и не быть одиноким. В нашем центре проводились многочисленные исследования синдрома одиночества, и оказалось, что у людей, страдающих им, статус питания хуже, ниже физическая активность, хуже состояние костей, суставов, мышц, хронические заболевания протекают гораздо сложнее и повышается риск развития деменции.

«Старение может быть здоровым»

— Какие изменения происходят в организме пожилого человека, можно ли как-то обобщить?

— Перестраивается гормональная система. Наиболее известные изменения, которые наступают перед пожилым возрастом — менопауза у женщин и снижение синтеза тестостерона у мужчин. Это, безусловно, в определенной степени влияет на наш организм. Снижается эластичность сосудистых стенок, может уменьшаться степень нейромедиаторной активности.

Может снижаться эластичность суставно-связочного аппарата, минеральная плотность костной ткани. Именно потому, что изменения в организме человека действительно происходят, диспансеризация, или, как сейчас модно называть, чек-ап, у людей старше 50 лет гораздо более интенсивный, обследований больше, чем у молодых. Наша задача — своевременно выявить уровень изменений, который является патологическим, и своевременно применять меры.

— Какие самые распространенные заболевания пожилых людей?

— Есть определенные состояния, которые действительно характерны в большей степени для людей пожилого и старческого возраста, чем для молодых. Но это абсолютно не означает, что эти заболевания являются характеристикой старости.

Старение может быть здоровым. Тем не менее для пожилого и прежде всего старческого возраста характерны особые состояния, которые мы называем гериатрическими синдромами. Самые известные из них — деменция, недержание мочи, саркопения (возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы. — NEWS.ru), синдром недостаточности питания (мальнутриция), который возникает не потому, что человек не доедает, а потому что у него не усваиваются некоторые вещества. Таких синдромов много, на сегодняшний день их описано более 60.

Помимо этих состояний, есть еще заболевания, которые чаще встречаются в пожилом и старческом возрасте. Например, гипертоническая болезнь, атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность, инфаркты, инсульты, остеоартрит, сахарный диабет второго типа. С возрастом риск этих заболеваний увеличивается, потому что организм пожилого человека становится более уязвимым. Но практически все это можно корректировать, если обратиться к врачу.

— Как сохранить хорошие когнитивные функции мозга и избежать деменции?

— Первое — это высокая двигательная активность. Чем больше человек двигается любыми способами, тем лучше. Второе — питание. Наилучшей диетой является средиземноморская. Понятно, мы живем не на Средиземном море, но тем не менее мы можем адаптировать свое питание. Стоит потреблять не менее 500 граммов свежих овощей и фруктов в день. Растительные масла должны преобладать над сливочными. Не менее половины суточной нормы белков должно пополняться растительным белком, нужно есть зерновые культуры, каши, бобовые. В рационе должны быть морепродукты, рыба. То есть питание должно быть разнообразным и соответствующим принципам средиземноморской диеты.

Также надо создавать когнитивный резерв: это постоянное обучение, тренировки, иностранные языки, освоение новых профессий, компьютерных девайсов, образовательные программы, путешествия и так далее. Надо ликвидировать сенсорные дефициты, то есть при необходимости носить очки, пользоваться слуховыми аппаратами. А также необходимо вести активный социальный образ жизни, иметь большое количество социальных связей. Совокупность этих моментов помогает профилактировать деменцию.

Кроме того, важна экологическая культура: загрязненная окружающая среда влияет на наш мозг. И, конечно, стоматологическое здоровье очень важно, оно напрямую связано с тем, что мы едим и какие вещества получает организм. Показано, что люди, которые не имеют пять и более зубов, имеют повышенный риск развития инфаркта миокарда и деменции.

— Какие виды спорта полезны и безопасны для пожилых людей?

— Двигаться надо не менее 300 минут в неделю любым способом. Помимо этого, должны быть силовые нагрузки не менее 2-3 раз в неделю минимум по 30 минут. Должны присутствовать упражнения на растяжку, баланс. Вопрос только в том, что в пожилом возрасте нагрузки должны быть переносимые. Человек во время тренировки должен иметь хорошее самочувствие и, конечно, исключать какие-то рисковые моменты, связанные с повышенным травматизмом. Даже мало- или немобильные люди должны иметь эти объемы физической активности.

Если человек в инвалидной коляске, но может двигать руками, он должен двигать руками. А если человек лежачий, то тот, кто за ним ухаживает, должен постоянно двигать его, делать пассивные движения. То есть правило такое — чем больше мы двигаемся любым способом, тем лучше.

«Сексуальная активность возможна в любом возрасте»

— Важно ли заниматься сексом в пожилом возрасте?

— Тут надо четко понимать, что мы понимаем под сексуальной активностью. Когда говорят о сексе в пожилом возрасте, большая часть людей воспринимает сугубо традиционный вагинальный коитус. На самом деле он является всего лишь одной из многочисленных практик сексуальной активности. Здесь надо скорее говорить о сексуальной культуре, чтобы люди понимали, что с возрастом могут происходить изменения, которые будут влиять на вариативность сексуальных практик. Когда человек будет понимать, что определенное изменение сексуальной активности — это нормально, то, наверное, и восприятие себя будет более адекватным и комфортным.

Сексуальная активность возможна в любом возрасте, спектр сексуальных практик очень разнообразен и индивидуален. Главное, чтобы люди в паре получали удовольствие друг от друга. Если они любят, они всегда договорятся о том виде сексуальной активности, который принесет удовольствие им обоим. В пожилом возрасте стоит говорить не о сексе как таковом, а о сохранении либидо, влечения к партнеру. А форма сексуального контакта — это абсолютно индивидуальное дело.