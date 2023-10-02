Врач рассказал о защите иммунитета осенью

Простудные болезни активируются со сменой температурных режимов. Организму сложно сразу перестроиться на новый лад и в это время его атакуют вирусы и бактерии. Как защитить свой иммунитет осенью, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

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«Вторжение вирусов предотвращает иммунитет. Он бывает врожденным, когда клетки моментально отличают врагов от своих и атакуют их, а также адаптивным. Во втором случае организм запоминает вредные бактерии и вирусы и сражается, когда они появляются повторно», - отмечает врач.

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Поэтому очень важно поднимать уровень именно адаптивного иммунитета. В первую очередь, советует доктор, нужен здоровый сон. Спать надо или в темноте или, как минимум, с защитой зрения от света. Для свежести воздуха спальную комнату надо обязательно проветривать. Также надо забыть про кофе перед сном, да об энергетиках вообще лучше не вспоминать. А еще перед сном будут полезны витамины с магнием. Допустимы и средства от бессонницы, но в этом лучше консультироваться с врачом.

Не лишним будет в комнате увлажнитель воздуха, который можно заменить мокрыми полотенцами на батареях. Это полезно и для дыхания, и для кожи. Доктор советует много пить воды — не менее 1,5-2 литров в сутки. Можно ее заменить морсами и травяными чаями. И ни в коем случае за жидкость нельзя считать алкоголь. Он наоборот забирает влагу и увеличивает риск тромбоза.

«Едим больше овощей, фруктов и зелени: они создают щелочную среду, которую боятся вирусы. Не забываем про курицу и индейку: белок - материал для Т-клеточного иммунитета. Наши друзья: сложные углеводы круп, которые дают энергию. Оставляем в прошлом печеньки и шоколад. К ним же: соленое, фастфуд, колбасу и прочие залежи сахара и канцерогенов. Если нет аппетита - не пихаем в себя полезности насильно. Можно перекусить орехами или выпить стакан кефира», - говорит Абакумов о гастрономических секретах хорошего иммунитета.

Нельзя забывать и о физической нагрузке. Помогут классические бег и фитнес. Пребывать часами на пляже, бегать до изнеможения или тягать из последних сил штангу доктор при этом не советует. Лучше пройтись по парку или проехаться на велосипеде.

Если говорить о витаминах, то в организме должно быть в достатке витамина Д, который предотвращает инфекции, омеги-3, а также цинка. Ну и, конечно, всегда нужно заряжать свой иммунитет классическими витаминами А, С и кальция.