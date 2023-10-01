Как побороть психологический барьер и пойти в зал

Тело напрямую связано с нашей головой, а именно с тем, как работает наш мозг.

© Unsplash

Как ни странно, решение пойти в зал и заниматься спортом – это для многих огромная трудность. В чём же дело? Лень, отсутствие времени и необходимости – это всего лишь отговорки.

Видео дня

Главная причина – страх. Страх изменений, страх начать что-то новое, что может кардинально изменить жизнь. Но разве он должен мешать оздоровлению организма? Конечно, нет! Тогда давайте поговорим о том, как перебороть страх и начать ходить в зал.

Страх изменений

Мы привыкли жить, как живем. Стабильность – это хорошо, этому нас учили родители. Но при чем здесь спорт? Каков ваш подход к жизни, таков и к отдельным ее аспектам.

Для того, чтобы побороть данный страх, необходима глубинная работа с психикой, но можно начать и с малого:

– важно не отрицать, а осознавать, что перемены просто необходимы (выпишите причины, для чего вам спорт)

– проанализируйте, что будет, если вы не решитесь на этот шаг

– во всех красках представьте, как изменится ваша жизнь к лучшему, если вы пойдете в спортзал

– сопоставьте все препятствия, которые у вас есть, и создайте стратегию их разрушений

– пропишите цели и способы их достижений

– начинайте действовать с малого – 15-20 минут тренировки в день

– вознаграждайте себя за успехи

– придерживайтесь плана и вливайтесь в режим физического здоровья

Лень, стеснение и другие причины

Перейдём к более банальным объяснениям нерешительности, которые тоже имеют место быть. Как с ними работать?

– Наймите тренера. Это будет ваш советник, помощник, он будет в зале всегда с вами. Именно он подскажет вам, как правильно одеваться, и заниматься на тренажере, чтобы чувствовать себя комфортно среди других.

– Найдите соратника. В зал можно пойти с кем-то – с другом, коллегой, партнером. Так вы будете ощущать близкого человека рядом, который так же, как и вы, очень затрудняется начать. А еще лучше, если напарник будет опытным и всему вас научит.

– Ходите в непиковое время. Чаще всего этим временем является утро. Меньше людей, либо люди, которые сосредоточены на себе. Так вы привыкнете и будете чувствовать себя увереннее в дальнейшем.

– Музыка в наушниках. Именно она не только даёт мотивационное воздействие, но и уносит вас в ваш маленький внутренний мир, который недоступен никому.

– Составьте план действий. Так вы не будете чувствовать себя рассеянно и неуверенно. С чёткой подготовкой, вы будете заранее знать, что необходимо сделать.