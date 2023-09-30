Врач рассказал об опасности работы перед компьютером в темноте

«Работа в тёмном помещении категорически противопоказана тем, у кого есть закрытая игольная глаукома. Это связано с тем, что, когда зрачок широкий, в глазу нарушается отток водянистой влаги — таково строение органа. Это может приводить у пациентов с заболеванием к обострениям, поэтому я рекомендую либо естественное, либо искусственное освещение при работе с компьютером. Если вы правша, источник света должен быть с правой стороны, левша — с левой. Это избавит вас от осложнений и недомоганий после такой работы», — подытожил эксперт.