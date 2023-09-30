Врач рассказал об опасности работы перед компьютером в темноте
Работа с компьютером в тёмном помещении может привести как к снижению зрения, так и к возникновению головной боли, психологическому дискомфорту. Об этом «Клопс» рассказала врач-офтальмолог Анна Белямова.
«Работа с компьютером в тёмном помещении неполезна для глаз. Это связано с тем, что в такой ситуации расширяется зрачок, цилиарная мышца работает с напряжением. Глазу приходится фокусировать картинку. Это приводит к переутомлению зрительного анализатора, усталости глаз, тому, что пересыхает поверхность органа из-за уменьшения количества мигательных движений. И есть риск не только снижения зрения», — прокомментировал медик.
Привыкнув к сидению перед компьютером в темноте, человек может впасть в депрессию. Более того, есть риск появления скачков давления — темнота ассоциируется у организма со стремлением к отдыху, а за компьютером он не расслабляется.
«Если постоянно работать в тёмном помещении, это может приводить к интенсивным головным болям, снижению настроения, потому что в темноте организм должен спать, ему приходится бороться с желанием отдыхать. Учитывая то, что мониторы светят синим светом, это может приводить к переутомлению, депрессии. Мы знаем хорошо, что синий свет компьютера замедляет действие мелатонина, это естественный регулятор нашего сна, и вот это перенапряжение, перебодрствование, будет негативно влиять на организм человека. Это может привести к изменениям в работе сосудистого центра, могут появляться скачки давления артериального», — отметила Анна Белямова.
Существует люди, которым работа с компьютером в темноте категорически противопоказана. Это страдающие закрытой игольной глаукомой.
«Работа в тёмном помещении категорически противопоказана тем, у кого есть закрытая игольная глаукома. Это связано с тем, что, когда зрачок широкий, в глазу нарушается отток водянистой влаги — таково строение органа. Это может приводить у пациентов с заболеванием к обострениям, поэтому я рекомендую либо естественное, либо искусственное освещение при работе с компьютером. Если вы правша, источник света должен быть с правой стороны, левша — с левой. Это избавит вас от осложнений и недомоганий после такой работы», — подытожил эксперт.