Правда ли, что заклеенный рот способствует улучшению сна

Адепты этой процедуры уверяют, что замечают улучшения в состоянии здоровья.

© Чемпионат.com

Ирина Дворкина, врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове: «В последнее время в социальных сетях набирает популярность новый тренд — заклеивание рта на ночь. Видео с девушками, которые наклеивают себе полоску тейпа на губы, становятся вирусными, а пользователи уверяют, что это полезная практика. Однако насколько безопасен и эффективен этот метод?»

Чем заклеивание рта на ночь может быть полезно?

Тренд #mouthtaping собрал десятки тысяч видеороликов, в которых пользователи рассказывают о пользе заклеивания рта на ночь. Они утверждают, что этот метод помогает заснуть, устраняет неприятный запах изо рта, укрепляет иммунную систему и даже способствует уменьшению кариеса.

Заклеивание рта на ночь, по их словам, облегчает дыхание через нос, что особенно полезно для людей, страдающих от храпа и апноэ сна. Также это может предотвратить пересыхание слизистой оболочки рта, что особенно актуально в зимний период, когда воздух в помещениях часто слишком сухой.

Реальная польза или мода?

Несмотря на популярность этого тренда, эксперты высказывают свои опасения относительно безопасности и эффективности заклеивания рта на ночь.

Вместо заклеивания рта лучше использовать более безопасные методы. Рекомендуется соблюдать правила гигиены полости рта, включая регулярную чистку зубов, использование зубной нити и ополаскивателей для рта. Правильное питание и уход за здоровьем в целом также способствуют укреплению иммунной системы и профилактике кариеса.