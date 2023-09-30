5 неочевидных вредных для сердца привычек

Телеведущий и врач Александр Мясников поделился информацией о нескольких привычках, которые несмотря на то, что не имеют непосредственного отношения к сердечным проблемам, могут негативно сказываться на здоровье сердца.

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Одной из таких привычек, которую Мясников выделил, является использование гаджетов перед сном. Светящийся экран гаджетов может нарушать естественную выработку меланина, который регулирует сон. Постоянные нарушения сна могут стать факторами риска для ожирения, диабета, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Второй вредной привычкой, о которой упомянул Мясников, является перенесение инфекций на ногах. Он отметил, что это может увеличить риск инфаркта или инсульта на 25-30%.

Третьей привычкой, которую врач подчеркнул, является сдерживание и накопление эмоций. Мясников утверждает, что накопленные эмоции могут повысить кровяное давление, уровень стресса и оказать негативное воздействие на сосуды.

Четвертая неочевидная привычка, которую Мясников выделил, связана с частым использованием сосудосуживающих капель. Он предупредил, что такие капли могут оказывать воздействие не только в месте нанесения и что людям с серьезным атеросклерозом следует избегать их использования.