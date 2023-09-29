Как избежать плохого самочувствия после тренировки

Причиной плохого самочувствия после тренировки могут быть обезвоживание и чрезмерные физические нагрузки, объяснила врач-диетолог проекта по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy Ванесса Принц. Об этом и о способах избежать подобного состояния она рассказала «Ленте.ру».

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Принц заявила, что, несмотря на очевидную пользу для организма, спорт может вызывать дискомфорт и даже стать причиной различных недугов. Среди распространенных проблем, с которыми можно столкнуться после тренировки, она назвала головокружение, тошноту, головную боль и слабость. По словам диетолога, эти симптомы могут возникнуть из-за стресса, изменения уровня глюкозы, кровяного давления, обезвоживания.

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Среди других частых проблем со здоровьем после спорта Принц выделила учащенное сердцебиение, боль в мышцах и суставах и отеки, спровоцированные чрезмерными физическими нагрузками и нехваткой витаминов. Кроме того, у некоторых людей могут возникнуть трудности с засыпанием после тренировки вследствие повышенного уровня энергии и увеличения адреналина в организме, добавила врач.

Чтобы избежать плохого самочувствия при занятиях спортом Принц рекомендовала выбирать походящие виды активности в соответствии с предпочтениями, возможностями и уровнем физической подготовки. Новичкам следует начинать с щадящих нагрузок, например йоги или пилатеса, подчеркнула врач.

Слишком резкое увеличение интенсивности тренировок может вызвать дискомфорт. Долгосрочное переутомление при таком подходе способно привести к серьезным нарушениям, включая плохое самочувствие, снижение иммунитета, боли в мышцах и суставах Ванесса Принц

По словам диетолога, во время тренировки необходимо пить достаточное количество воды. Она объяснила, что при физической активности теряется много жидкости, что может привести к обезвоживанию организма, снижению кровяного объема. Все это чревато головокружением, тошнотой, слабостью и учащенным сердцебиением.

Убедитесь, что вы употребляете достаточное количество воды перед, во время и после спорта. За два часа до начала тренировки надо выпить до 400-600 миллилитров воды, во время занятий спортом — около 200 миллилитров каждые 15-20 минут, а после — около 500 миллилитров. Это поможет предотвратить обезвоживание и поддержать общее самочувствие Ванесса Принц

Также Принц посоветовала следить за питанием, чтобы избежать резкого понижения сахара в крови, и обязательно давать себе возможность расслабиться и восстановиться после занятия. В этом, по мнению врача, помогут регулярные сеансы массажа, медитации, йога. «Магниевые ванны могут стать отличным способом расслабления и восстановления мышц и организма в целом, так как магний помогает снизить уровень стресса и тревожности, а также способствует улучшению качества сна», — подытожила диетолог.