Нарколог назвал главную опасность пивного алкоголизма

«Почему считается, что потребление пива не является сильно пагубным пристрастием, нежели потребление крепких напитков? Прежде всего, потому что данный алкогольный напиток является все-таки менее значимым по градусу, чем, например, коньяк, виски или водка, и якобы от него не бывает каких-то серьезных последствий. Можно, условно говоря, выпить пять литров, и ничего плохого не будет, но на самом деле это не так. Эти напитки ничем не отличаются», — рассказал нарколог.