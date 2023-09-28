Врач рассказала, что делать при непереносимости клетчатки

Состав микрофлоры кишечника сильно влияет на переносимость клетчатки. Оздоровить и улучшить микрофлору помогут кисломолочные продукты (кефир, ряженка) и закваски для йогуртов (эвиталия или наринэ). Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-гаст­роэнтеролога Веронику Корнилову.

© 0Сетевое издание m24.ru

Эксперт добавила, что при необходимости врачи выписывают лекарства, в составе которых имеются живые бактерии. Кроме того, специалист посоветовала употреблять меньше консервантов, поскольку они негативно воздействуют на развитие полезной микробиоты в кишечнике.

Вместе с этим, по словам врача, нужно бороться с плохой микрофлорой, так как ее избыток ухудшает переносимость клетчатки и в целом негативно отражается на здоровье. Чтобы уничтожить вредных микробов, необходимо уменьшить по­требление добавленного сахара, хлебобулочных изделий, сладостей, белого риса, макарон и картофеля.

При этом Корнилова добавляет, что вводить клетчатку в рацион все же нужно, соблюдая некоторые правила. В первую очередь она советует постепенно увеличивать количество клетчатки в рационе. Также врач рекомендует начать питаться только теми продуктами, которые не вызывают дискомфорт.

Если же наблюдается непереносимость свежей клетчатки, то нужно начать питаться термически обработанной едой, отметила эксперт. После необходимо сокращать ее количество, добавляя постепенно свежие овощи и фрукты.