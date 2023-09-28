Психиатр заявил, что «страшилки» о вейпах делают их привлекательнее

Психиатр заявил, что «страшилки» о вейпах делают их привлекательными для подростков
Молодые люди тянутся к экстриму, поэтому рассказы о вреде электронных сигарет воздействуют на них как реклама.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.
«Я считаю, что все эти разговоры [о вреде вейпов — прим. ГМ] — это, наоборот, скорее, рекламная кампания для продажи молодёжи вейпов. Потому что как только на пачках стали писать, что курение ведёт к раку… Люди, которые курили, им наплевать, что написано, а для молодёжи, которая считает себя счастливой и бессмертной, это экстрим. Вот они и стали пытаться лезть в экстрим. Чем больше будет страшилок, тем больше будет бравады у подростков».
Бороться с проблемой электронных испарителей возможно при помощи ограничения их употребления в общественных местах, отметил Теслер.
«Нужно выводить вейпы из поведенческих стереотипов. Запретили курить на работе, запретили курить во врачебных кабинетах, запретили курить в пабах — и как-то смирились. Я думаю, если вейпы тоже ограничатся в употреблении, то уже скучно будет».
Ранее пульмонолог Минздрава Маринэ Гамбарян заявила, что электронные сигареты вызывают более сильную зависимость. Производители вейпов и систем нагревания табака, по её словам, часто скрывают количество никотина в жидкостях и стиках. Рекламируемые как менее вредные в сравнении с обычными сигаретами, такие заменители могут содержать вдвое больше токсичного вещества, отметила руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава.