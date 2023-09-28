Психиатр заявил, что «страшилки» о вейпах делают их привлекательнее

«Я считаю, что все эти разговоры [о вреде вейпов — прим. ГМ] — это, наоборот, скорее, рекламная кампания для продажи молодёжи вейпов. Потому что как только на пачках стали писать, что курение ведёт к раку… Люди, которые курили, им наплевать, что написано, а для молодёжи, которая считает себя счастливой и бессмертной, это экстрим. Вот они и стали пытаться лезть в экстрим. Чем больше будет страшилок, тем больше будет бравады у подростков».