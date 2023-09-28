Пульмонолог: электронные сигареты вызывают более сильную зависимость

«При явном снижении потребления табачной продукции произошло выведение на рынок вот этой новой никотинсодержащей продукции в виде вейпов, электронных сигарет и устройств нагревания табака, которые табачные компании позиционировали как менее вредное, как способ отказа от курения табака. Много молодых людей не знают, что эти продукты вызывают зависимость ещё хуже, чем табачные изделия.



Здесь содержится очень большое количество никотина. Есть закон, запрещающий вводить никотина больше 20 миллиграмм на миллилитр, но это не контролируется. Очень многие производители даже не пишут количество никотина в табачной продукции. Те же системы нагревания табака скрывают эту информацию. А исследования показывают, что в одном стике никотина в два раза больше, чем в сигарете».