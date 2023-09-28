Пульмонолог: электронные сигареты вызывают более сильную зависимость

Пульмонолог Минздрава: электронные сигареты вызывают более сильную зависимость
Производители вейпов и систем нагревания табака часто скрывают количество никотина в жидкостях и стиках. Рекламируемые как менее вредные в сравнении с обычными сигаретами, такие заменители могут содержать вдвое больше токсичного вещества.
Производители вейпов и систем нагревания табака часто скрывают количество никотина в жидкостях и стиках.
Рекламируемые как менее вредные в сравнении с обычными сигаретами, такие заменители могут содержать вдвое больше токсичного вещества.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян.
«При явном снижении потребления табачной продукции произошло выведение на рынок вот этой новой никотинсодержащей продукции в виде вейпов, электронных сигарет и устройств нагревания табака, которые табачные компании позиционировали как менее вредное, как способ отказа от курения табака. Много молодых людей не знают, что эти продукты вызывают зависимость ещё хуже, чем табачные изделия.
Здесь содержится очень большое количество никотина. Есть закон, запрещающий вводить никотина больше 20 миллиграмм на миллилитр, но это не контролируется. Очень многие производители даже не пишут количество никотина в табачной продукции. Те же системы нагревания табака скрывают эту информацию. А исследования показывают, что в одном стике никотина в два раза больше, чем в сигарете».
Кроме того, синтетический никотин в такой продукции начинает проникать в организм мгновенно и гораздо быстрее достигает головного мозга.
«И синтетический никотин намного токсичнее и быстрее вызывает никотиновую зависимость, чем никотин табачного листа. С другой стороны, там есть совершенно другая биомеханика. Табачный дым поступает через трахею в лёгкие, а аэрозоли всасываются мгновенно с ротовой полости и быстро достигают мозга. Поэтому очень быстро развивается никотиновая зависимость».
Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что курильщиков вейпов в России стало в три раза больше. Согласно результатам опроса, опубликованным РБК, 21% респондентов используют только электронные испарители, тогда как 16% курят и вейпы, и обычные сигареты. В 2019 году таких людей было меньше — 8 и 12% соответственно. Вейпами больше пользуются женщины (33%), чем мужчины (14%), причём больше всего электронные испарители предпочитают люди до 34 лет. Россияне старше 45 лет курят обычные табачные изделия — сигареты, сигары и трубки.