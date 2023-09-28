Россиянам рассказали, какой образ жизни избавит их от головных болей

Свести к минимуму риск возникновения головных болей можно, если придерживаться здорового образа жизни: спать семь-девять часов, полностью отказаться от спиртного и курения, а также заниматься физкультурой, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик также призвала избегать стрессовых ситуаций, пить достаточное количество воды и ограничить употребление сладостей и слишком соленых продуктов.

Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее семи-девяти часов. Ограничьте в рационе продукты с высоким гликемическим индексом — сладости и слишком соленые блюда, а также напитки с высоким содержанием кофеина. Исключите алкоголь и курение, избегайте стрессовых ситуаций, — заявила Тимощенко.

Ранее Тимощенко рассказала NEWS.ru, что головную боль можно побороть без лекарств, если обеспечить приток свежего воздуха, сделать холодный компресс на лоб или мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку. Медик посоветовала ограничить раздражающие сигналы — как зрительные, так слуховые. Она подчеркнула, что если немедикаментозные методы не помогают, то при частых приступах головной боли нужно обратиться к специалисту.