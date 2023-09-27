Эндокринолог посоветовала есть меньше сладкого для защиты от простуд

Чтобы защититься от осенних простуд, необходимо сократить количество сладкого в рационе. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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По словам специалиста, при избытке сахара иммунные клетки работают хуже. Поэтому организм становится подвержен простудным заболеваниям. Кроме того, врач посоветовала отказаться от рукопожатий с человеком, у которого уже есть симптомы простуды, и даже отсесть от него минимум на два сиденья.

Павлова также порекомендовала чаще проветривать помещения и машину, увлажнять воздух в комнате, вместо антисептиков использовать мыло и воду. Врач считает, что в сезон простуд следует контролировать уровень витамина D, спать не меньше восьми часов и заменить интенсивные тренировки ходьбой, растяжкой и другими легкими физическими нагрузками.