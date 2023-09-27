Эндокринолог посоветовала есть меньше сладкого для защиты от простуд
Чтобы защититься от осенних простуд, необходимо сократить количество сладкого в рационе. Об этом сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По словам специалиста, при избытке сахара иммунные клетки работают хуже. Поэтому организм становится подвержен простудным заболеваниям. Кроме того, врач посоветовала отказаться от рукопожатий с человеком, у которого уже есть симптомы простуды, и даже отсесть от него минимум на два сиденья.
Павлова также порекомендовала чаще проветривать помещения и машину, увлажнять воздух в комнате, вместо антисептиков использовать мыло и воду. Врач считает, что в сезон простуд следует контролировать уровень витамина D, спать не меньше восьми часов и заменить интенсивные тренировки ходьбой, растяжкой и другими легкими физическими нагрузками.
— Держите в тепле не только ноги, но и нос, иначе он не сможет полноценно защитить организм от вирусов. В холода кровообращение замедляется и до ноздрей добирается меньше иммунных клеток. Промывайте нос солевым раствором. Так микробы не успеют закрепиться, — заключила Павлова в Telegram-канале.