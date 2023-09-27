Врачи объяснили, с какого возраста необходимо следить за давлением

Региональный Минздрав предупреждает — начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем. Самарские врачи рассказали, как не допустить осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.

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Отмечается, что нормальное давление не должно превышать показатель 120 на 80. Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.

В профилактике артериальной гипертонии ключевую роль играет образ жизни.

Чтобы избежать осложнений, кроме контроля за давлением стоит обращать внимание на индекс массы тела, отказаться от никотина и алкоголя, ежедневно заниматься физической активностью и стараться придерживаться правильного питания.