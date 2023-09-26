Лучшие упражнения на выносливость

Для начала журналисты посоветовали делать выпрыгивание из полуприседа. По их мнению, упражнение поможет развить скоростную выносливость и активно проработать икры, бедра и ягодицы. Следующим упражнением станут выпады в прыжке. Они укрепляют и развивают мышцы ног.

Последним стало упражнение «скалолаз», которое задействует большинство мышц, а также помогает прокачать пресс и активно сжигает калории. Для этого нужно принять упор лежа, запястья поставить под плечами, а также напрячь пресс. Затем нужно подтянуть одно колено к груди, с прыжком поменять ногу и продолжать их чередовать. Отмечается, что не нужно поднимать таз высоко.