Вирусолог посоветовала носить маски в общественных местах

Носить маски в этот период рекомендовано. Особенно, если вы собираетесь находиться в месте массового скопления людей, например, в транспорте. Маска показала свою эффективность, она снижает дозу инфицирования. Я считаю, что это должно быть такой же привычкой, как мыть руки после туалета, — пояснила вирусолог.