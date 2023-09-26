Как сохранить легкие здоровыми

Специалисты из Волгоградского кардиоцентра дают простые, но действенные советы по сохранению здоровья органов дыхания.

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В первую очередь, говорят врачи, необходимо заниматься спортом. При этом уходить в профессиональный спорт совершенно не требуется. Легкая зарядка, прогулка на свежем воздухе, специальная гимнастика для легких – этого вполне достаточно, чтобы оставаться здоровым.

Во-вторых, как и любые медики, кардиологи настаивают на том, что курение вредит здоровью, особенно органам дыхания. Если вы приобрели за жизнь эту вредную привычку, всеми силами постарайтесь от нее избавиться. Да, отказ от сигарет – дело трудное, но еще труднее лечить последствия влияния никотина на ваше тело.

В-третьих, не забывайте дышать свежим воздухом даже дома. Проветривайте помещения, купите очиститель и увлажнитель воздуха.

В-четвертых, регулярно ходите на медосмотры. Нас не просто так отправляют каждый год на флюорографию. Это действительно очень показательный метод исследования легких. Лучше лишний раз убедиться, что с вами все в порядке, или же, если проблема все-таки возникла, обнаружить ее на ранних стадиях.

Ну и наконец врачи напоминают, что необходимо поддерживать иммунитет, правильно питаться и заботиться о своем теле, чтобы никакие инфекционные заболевания не смогли атаковать ваши легкие.